Kirk blijkt toch vooral een storm in een glas water maar in Amerika gaan ze er straks wel aan voor de moeite. Orkaan Milton haalt belachelijke snelheden, zo tegen de 300 kilometer per uur, en zal ergens woensdag vanuit het westen over het schiereiland Florida razen. Milton werd in rap tempo een Categorie 5-hurricane (bekend van Twister), wat de vraag deed rijzen of het een Categorie 6 zou kunnen worden. Antwoord nee, want die categorie bestaat geeneens. Wel is Milton een van de krachtigste orkanen ooit gemeten, met hogere windsnelheden dan ravageorkaan Katrina uit 2005, en slechts iets minder krachtig dan Allen uit 1980 - de enige gemeten orkaan ooit met windsnelheden van 190 mijl (305 km/h). Needless to say, iedereen op schiereiland Florida wordt opgeroepen eruit te naaien, of toch in ieder geval een veilig heenkomen te zoeken. Het gevolg is de grootste evacuatie sinds orkaan Irma in 2017 en voortdurend filerijden op de I-75 naar het noorden. Bent u in Florida, of kent u in Florida, succes & hou u veilig. Later meer.