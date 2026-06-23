In studentenstad Leiden loopt het de spuigaten uit waar het de studentenkamerseks betreft. Niet omdat de studenten er zo rap en vaak van bil gaan maar omdat de studentenkamers 's zomers worden omgespoten tot hoerenkasten, wat dus helemaal niet schijnt te mogen. Daarom begint schoftenstad Leiden nu een War on sekswerk in studentenkamers. Alle pleziertjes moeten weg en niets leuks mag meer in een stad die tijdens de Duitse bezetting nog gezelliger was. En zeg nou zelf: brandend kaarslicht, prachtige sfeermuziek, de geur van wierook, een schoon matras en een fantastische, frisse dame die het eenieder helemaal naar de zin maakt, dat is toch een veel aangenamer beeld dan die studentensmeerboel vol bah en blegh, vol mannen- dan wel vrouwenvocht, vol zweet, vol sekslucht vol kots, vol kakkerlakken, vol verschaald bier, vol pus, vol schimmel, vol aangekoekte troep, vol knorren, vol pis, vol rotting, vol meur en vol nog meer kots. Dan is de keuze toch snel gemaakt? Amsterdam dacht lang de goede kant op maar in Leiden roept de burgemeester op 'alert te zijn op onder meer de plotse aanloop van veel mannen bij wooncomplexen'. Dat een der vrouwelijke studenten gewoon geniet van een bruisend seksleven is kennelijk niet eens een mogelijkheid.