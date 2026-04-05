Toch nog even voor mensen die heel erg tegen Trump en Netanyahu zijn, en dus als hun huis in de brand staat en ze dreigen levend af te fikken niet gered willen worden door Trump en Netanyahu: dat mag, maar andere mensen wiens huis in de fik staat, willen dat waarschijnlijk wel. Mogelijk is het ooit gebeurd, maar in de regel geldt dat mensen wiens huis in vlammen dreigt te op te gaan niet aan brandweermensen vragen wat ze gestemd hebben, hoe hun moreel kompas staat afgesteld, wat ze vonden van het conflict tussen Noord-Ierland en Ierland, of ze attente minnaars zijn, en hoe ze zich destijds verhielden tot de discussie over wel/niet met Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder op één middenveld spelen. Ja, natuurlijk zijn Trump en Netanyahu respectievelijk knettergek en oorlogszuchtig, maar mensen die zich druk maken over wie wel en wie niet mogen bevrijden, zijn verwend en geprivilegieerd en hebben geen flauw benul van wat onvrijheid behelst.

Dat gezegd hebbende: als Trump het hier bij laat dreigt inderdaad een "verschrikkelijke nachtmerrie" voor Iraniërs, bovendien eentje waar de vredespresident dan persoonlijk verantwoordelijk voor is.

