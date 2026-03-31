Verkrachting massaal ingezet als oorlogswapen in Soedan, boeit blijkbaar niemand iets
Vrij naar Hans Teeuwen: who gives a fuck, ik kom daar nooit
Ja Soedan interesseert natuurlijk helemaal niemand ook maar ene reedt want (omcirkelen wat van toepassing is): A) er zijn geen Joden bij betrokken, B) het zijn (hoofdzakelijk) moslims die moslims uitroeien en C) die sukkels hebben een werkelijk erbarmelijke social strategie. Maarrr, nu u er toch bent: tussen januari 2024 en november 2025 meldden zich bij Artsen Zonder Grenzen 3396 slachtoffers van seksueel geweld, waarvan in Noord-Darfoer 95% aangaf dat de dader een bewapend deelnemer aan de burgeroorlog was, tegenover 68% in Zuid-Darfoer (pdf). Een aanzienlijk deel van de slachtoffers was bovendien minderjarig, enkele tientallen zelfs onder de vijf. Nou ja, en de meeste van die mokkels bereiken Artsen Zonder Grenzen helemaal niet, dus dit is slechts een indicatie. Niet zo erg als Trump natuurlijk, maar het komt wel in de buurt. Zou iemand eigenlijk eens iets aan moeten doen.
