Altijd leuk als je denkt promotie te krijgen. Moet je meestal nog wel even een gesprekje voeren, word je doorgelicht, kun je aangeven wat je sterkste punten zijn en, zeker in de politiek, welke standpunten je op bepaalde thema's inneemt. Dit gaat doorgaans wat men ook wel noemt 'normaal', maar bij de Democratische partij vonden ze normaal niet gek genoeg. Daar werd Josh Shapiro, gouverneur van Pennsylvania en Joods, tijdens zijn screening onderworpen aan een bijzondere vraag: 'Bent u agent voor de Israëlische overheid geweest?' Met stomheid geslagen reageert hij: "Had I been a double agent for Israel?" Maar dat was nog niet alles, want er kwam nóg een vraag van oud-juridisch adviseur van het Witte Huis Dana Remus: "Have you ever communicated with an undercover agent of Israel?” Shapiro, sharp: “If they were undercover, I responded, how the hell would I know?" De Democratische officier recruiter besloot: “Well, we have to ask".

Het bovenstaande valt te lezen in Shapiro's nog te verschijnen memoires Where We Keep the Light, die The New York Times alvast heeft doorgebladerd. En met dergelijke duistere vraagjes mag je het dan doen binnen je eigen, geliefde Democratische club waar het licht goed opgeborgen is. Terwijl Shapiro op zich juist een uitstekende kandidaat leek, maar uiteraard niet goed zou vallen bij de anti-Israël-flank op links. De uiteindelijke running mate werd gouverneur van Little Somalia Tim Walz. Gelukkig voor Shapiro is hij daardoor niet besmet met het vernederende verlies tegen Trump van Harris-Walz, zodat hij het tijdens de presidentsverkiezingen van 2028 misschien wel op kan gaan nemen tegen Vance of Rubio. Als hij dan maar niet de extreemlinkse Ilhan Omar overweegt als running mate, tenzij hij haar eerst even vraagt of ze ooit Hamas-agent is geweest natuurlijk.