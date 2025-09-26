achtergrond

Oud FBI-baas Comey vervolgd na dringend verzoek Trump

Of nu ja, dwingend verzoek

Trump, bekend van pogingen om Jimmy Kimmel van de buis te halen, en het laten staan van rare tweets, verwijderde afgelopen weekend een rare tweet. Eentje die las als een DM aan 'zijn' procureur-generaal Pam Bondi, waarin hij haar verzocht werk te maken van strafrechtelijke vervolging van oa democraat Adam Schiff en voormalig FBI-directeur James Comey. Is hij dan eindelijk ook seniel aan het worden, vroegen linkse Amerikanen zich kwispelend af, maar dat blijkt niet het geval, hij is gewoon autoritair en wraakzuchtig. Comey was ooit Trumps grote held toen hij kort voor de verkiezingen Hillary Clinton en haar e-mail gedrag onderwerp maakte van onderzoek. De twee raakten gebrouilleerd toen Trump 'absolute loyaliteit' van Comey en diens FBI eiste, en zich uitvoerig bemoeide met het onderzoek naar mogelijke Russische inmenging met zijn campagne. De beschuldiging is nu: valse verklaringen over dat onderzoek, afgelegd in 2020. Vorige week stapte aanklager Erik Siebert nog op omdat hij een strafrechtelijke vervolging van Comey niet zag zitten en onjuist achtte. Afijn, Comey hangt een celstraf van vijf jaar boven het hoofd, maar de man is niet bang en houdt vol dat hij onschuldig is.

Dit is dan wel weer schitterend

Ook gisteren: Trump: Israël mag West Bank niet annexeren, 'it's time to stop'

Tags: trump, autocratie, comey
@Schots, scheef | 26-09-25 | 09:29 | 158 reacties

