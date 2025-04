Hoogst opmerkelijk citaat afgelopen vrijdag in Haaretz: "Israeli defense officials estimated that 700,000 Gazans support Hamas, 600,000 support Fatah, and 650,000 do not support any organization. They say Hamas has succeeded in filling its military ranks, recruiting new young troops and now has 40,000 combatants." De bewering valt enkel te lezen bij Haaretz en geen andere krant lijkt een vergelijkbare bewering van vergelijkbare bronnen op te schrijven. En het is een maf blaadje, maar zo'n citaat met zulke cijfers regelrecht verzinnen valt ver buiten hun werkwijze.

Toch voelt de bewering hoogst onwaarschijnlijk. Hamas had vóór 7 oktober in de meest ruime schattingen zo'n 40.000 strijders, al lag het werkelijke aantal waarschijnlijk tussen de 25.000 en 30.000. Eind januari jl. beweerde IDF-stafchef Herzi Halevi dat de IDF "bijna 20.000 strijders uitgeschakeld" heeft en er vele duizenden gevangen genomen zijn. Daarbij schreef Arabische krant Asharq Al-Awsat eind maart dat Hamas volledig in de touwen ligt: "Asharq Al-Awsat has observed growing administrative disarray in Gaza, exacerbated by Israeli assassinations and the disappearance of key Hamas officials, some of whom have gone into hiding or switched off their phones. This has disrupted the work of police forces, security agencies, and even the Ministry of Education (...) Additionally, government employees, including those in Hamas’ political and military wings, have not received salaries or financial stipends—something the group had maintained even throughout 15 months of war and previous ceasefires. Some analysts see Hamas’ current struggles as a sign of growing weakness under intense Israeli military pressure."

Daar bovenop komt dan nog het hernieuwde Israëlische grondoffensief aangevuld met in de afgelopen 48 uur alleen al luchtaanvallen op maar liefst 90 Gazaanse doelen, én massale Gazaanse protesten TÉGEN Hamas die al wekenlang aanhouden, met af en toe zelfs op klaarlichte dag een publieke executie van een Hamas-lid.

Kortom: we geloven de Haaretz-bewering dat Hamas opnieuw 40.000 strijders heeft simpelweg niet, waarvan akte. Israëlisch beeld van het hernieuwde grondoffensief na de breek.