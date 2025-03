"These guys don't give a f**k about free speech, they care about THEIR speech." Jon Stewart calls BS on the GOP's free speech crusade pic.twitter.com/2VSL4EcHKQ

En dan schakelen we nu over naar Amerika, waar de Republikeinse partij de eerste 100 dagen onder president Trump benut voor een interessant en belangrijk sociaal experiment. ████ en ████ mogen het er bijvoorbeeld niet meer over ███ hebben, hoe ontiegelijk hitsig ze ook zijn. Als ze het echt te kwaad krijgen kunnen ze natuurlijk wel naar een █████ gaan en haar vragen hun ██████ in de praktijk te brengen, zolang ze er op de zaak maar hun smoel over houden. Dat van Elon Musk was overigens beslist geen hitlergroet die man is evident gewoon een ████. Dat lijkt misschien een ████ maar over █████ praten we hier niet. Wel fijn trouwens dat als iemand dood neerstort tijdens een sportwedstrijd of iets dergelijks niet iedereen meteen vraagt '█████?' Sowieso lekker om die pandemie eens achter ons te laten, wat lijkt █████ al lang geleden hè. Wat een ontzettende idioten trouwens, die afgelopen weekend in Amsterdam demonstreerden tegen █████ en ████. Het is natuurlijk ontegenzeggelijk waar dat ████ mensen weleens ████ ervaren, maar dan gaat het hoogstwaarschijnlijk om incidenten, dat is niet █████. Iets anders: wat is onze hoofdredacteur een ontzettende ████, sodeju zeg. Niet dat zoiets erg is ofzo, we hebben allemaal vrienden in de ████-████, ook ████ en ████'s bijvoorbeeld. Ontzettend zin om te blowen ineens heeft iemand ████. Klopt dat leidt onherroepelijk tot vreetbuiten wat dan weer onherroepelijk leidt tot ████. Doe verwoede █████ daar van af te komen maar echt makkelijk gaat het vooralsnog niet. Wil ook niet █████ eindigen ofzo.

(bovenstaand filmpje is vanaf 05:08 de moeite waard, succes ermee verder)