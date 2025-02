Je zou het niet zeggen maar in Nederland is de Dwangwet nog altijd van kracht. Dat betekent alle asielzoekers voor wie geen plek meer is op de zolder van Hanna Verboom opvangruimte moet worden gezocht in De Regio, en De Regio is in dit geval het dorpje Heerle in de gemeente Roosendaal. In Heerle is er niks te doen, maar het stoplicht staat op groen voor een AZC met 300 plekken. Actieclub 'GEEN AZC Heerle' (niet te verwarren met Laat Heerle met Rust) voert op een hele normale en redelijke manier actie tegen dit plan. Dus zegt u het maar: gaat dat AZC er komen?