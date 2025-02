Z'n opvolger Hashem Safieddine (en schoonvader van Qassem Soleimani's dochter) verging het overigens niet veel beter. En die nerveuze zweetneus met negatief charisma Naim Qassem die hem opvolgde laat de IDF expres wel in het zadel omdat het zo'n zaaddodende debiel is. Maar goed dus, bovenstaand dus live de uitvaart van Nasrallah, waarin maximaal vertoon wordt ingezet om te verhullen dat de gehele beweging is geminimaliseerd is, het de Syrische aanvoerroute kwijt is en hoofdsponsor Iran ze in de steek gelaten heeft.

In ander nieuws stelt Israël de toegezegde vrijlating van 602 Palestijnse gevangenen uit, omdat het wel een beetje klaar is met die macabere ceremonies van Hamas. "Israel said early Sunday that it was delaying the release of hundreds of Palestinian prisoners who had been slated to go free Saturday until Jerusalem receives assurances regarding the end of “humiliating ceremonies” staged by Hamas when hostages are handed over. The statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu’s office came after over 600 inmates had reportedly already boarded buses to leave Ofer prison, in the largest single-day release of the first stage of the ongoing Gaza ceasefire. Instead, the inmates were told to disembark, their release on indefinite hold."

Hoogstwaarschijnlijk wordt daarmee expliciet verwezen naar deze video die gistermiddag verscheen: twee nog niet vrijgelaten Israeli's kijken toe hoe een andere Israeli het hoofd kust van twee Hamas-strijders. Vervolgens smeken ze om hun leven/vrijlating en daarna worden ze weer in geblindeerde auto afgevoerd.

Update 10:50 - Israëlische drone vliegt boven Beiroet tijdens uitvaart, specifiek boven het centrale stadion.

Naschrift 10:55 - Het duurde VIER MAANDEN voordat Hezbollah deze uitvaart kon houden en dat zegt alles over hun staat.