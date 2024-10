Israëls bevestigde zijn dood afgelopen dinsdag al, maar het boek mag pas gesloten als Hezbollah het zelf ook bevestigt. Dat hij nog zou leven was na 20 dagen radiostilte eigenlijk al uitgesloten, maar het hoge woord is eruit: "He departed to his lord with the best of his mujahideen brothers, satisfied, content, patient and hopeful, in a criminal, aggressive Zionist raid."

En laten we niet vergeten hoe groot deze vis eigenlijk was, want hij was ook nog eens ook de schoonvader van Qassem Soleimani's dochter, die direct na zijn liquidatie door Trump Hezbollah in trouwde. Tijdens de aanval werden ook nog eens 25 andere prominenten van Hezbollahs 'inlichtingendienst' gedood, waaronder topcommandanten én hoofd van de dienst Hussein Ali Hazima.