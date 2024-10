Noot: hij was nog niet (publiekelijk) gekozen of ingezworen, het onderstaande sfeerbeeld is oud, maar sfeervol!

Mogelijk horen we bij de onderstaande aanval zelfs nog meer bunker busters direct na elkaar exploderen dan tijdens de aanval op Nasrallah, dus mocht heerschap Hashem Safieddine (wiki) het overleefd hebben, dan heeft hij betere dagen gekend dan vandaag. Hezbollah is vooralsnog stil over zijn lot, zeer waarschijnlijk omdat ze zo'n 8 uur later simpelweg nog niet kunnen weten hoe het wie dan ook vergaat onder zo'n ravage.

Maar dat was na de aanval op Nasrallah precies zo, en dat terwijl Hezbollah altijd snel en zelfs eerlijk is met berichtgeving over de status van prominenten. Ondertussen bericht Israëls Channel 13 dat "Het veiligheidskabinet op dit moment voorzichtig optimistisch is over de liquidatie van Hashem Safieddine." Vorige keer meldde de IDF Nasrallahs dood al zo'n 12 uur voordat Hezbollah het bevestigde, dus we houden het in de gaten.

Hashem Safieddine was sowieso een heel grote vis, maar hij was ook nog eens de schoonvader van Qassem Soleimani's dochter, die direct na zijn liquidatie door Trump Hezbollah in trouwde. Die hele sjiitische doodscultus wordt begraven hè?

Naschrift 08:46 - Het enige dat het Tegelgenomineerde NOS 24-uurs-liveblog over deze kwestie bericht is in een update om 01:34 genaamd "Israël roept inwoners op zuidelijk Beiroet te verlaten" deze bijzin: "De Amerikaanse nieuwssite Axios meldde op basis van Israëlische veiligheidsbronnen dat het doelwit van de aanval Hashem Safi al-Din zou zijn. (...) VN-gezant Jeanine Hennis spreekt op X over Beiroet als "een normaal levendige hoofdstad verlamd door angst". Ze zegt dat het leven in de stad wordt onderbroken door het onophoudelijke geluid van drones, vliegtuigen en aanvallen."

Update 09:28 - Hey, de Iraanse MinBuz Abbas Araghchi landt in Beiroet.

Update 09:45 - Ochtendbeelden van de nasleep en krater hier. Valt zoiets te overleven?