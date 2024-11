Juffrouw Janny 'Politie' Knol maakte vanmiddag bij Buitenhof bekend dat de Amsterdamse popo ongeveer 40-45 Jodenjagers in de smiezen heeft, allemaal met de "Nederlandse nationaliteit" wordt er dan bij gezegd, maar die nationaliteit krijg je al cadeau bij een pak melk. En dat in een weekend waarin Tout Jeremiërend Janklim huiliehuilie deed dat juist hunnie De Ware Slachtoffers waren van de Mokumse Pogrom anno 2024. De NPO en de Systeem Media hadden afgelopen week hun kalifaatkaartenbakken rondgebeld voor nog meer meer meer huilverhalen & de hoogmis is vanavond met mevrouw F. Halsema bij Nieuwsuur. Met d'r om-elkaar-heen-staan bingokaart. Ondertussen zingt op Israëlische accounts rond dat al die Jodenjagers hun NL-paspoort verliezen en dat ze met al hun nagereisde niffo's op het vliegtuig gezet gaan worden. Zo'n vaart zal het niet lopen (al is het wel een buitenkansje voor de wooncrisis). Enfin, lieve mensen, intunen nu bij Al-Nieuwzuura, hiero: GROOT SCHERM. En het bleef nog lang onrustig in de stad...

SAMENVATTING: "We staan 's avonds samen bij de Appie en we zullen met elkaar door moeten." Ofzo.