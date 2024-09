Er is NIEMAND die eleganter met een slang speelt dan Samantha. "Goh Pietje, heb je weer een poepje gedaan", zegt ze dan tegen de slang, en dan moet ze de kooi weer verschonen. Nou, u kent het allemaal wel. Samantha is een enorme liefhebber van slangen (geen gifslangen). Maar ook van hagedissen, spinnen, kameleons en al die andere beesten die u lekker op schoot kunt nemen om te knuffelen. "Is dat een slang in een terrarium of ben je blij me te zien?" Nou Truus, dat is een slang in mijn terrarium. En voor Samantha en al die liefhebbers is het vandaag helemaal raak, want in Goes vindt plaats de REPTILICA BEURS. En terwijl Samantha 'alles te weten komt over de verzorging en het kweken van die boeiende beesten' kunt u lekker WIELRENNEN KIJKEN, live op NPO1, de Belg, Eurosport en overal. Regerend kampioen Mathieu van der Poel tegen het soepie. Parcours in Zürich is met 4.470 hoogtemeters op papier iets te zwaar voor onze troef en beter geschikt voor klimgeiten als Tadej Epogacar (Slovenië) en Remco Evenepoel (Narcistië). Mathieu staat echter 'scherp' en we hebben een groot voordeel: hij heeft vannacht niet achter de meiden aangejaagd. HUP MATHIEU JONGEN!

Update - 100 te gaan, Pogi begint er maar eens aan. Nog geen reactie van Mathieu en/of Remco