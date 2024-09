Kamala komt in haar kandidaatschap tot nu niet verder dan een montage van 27 minuten bij CNN, geflankeerd door haar VP Tim Walz. Kamala('s team) beging vorige week de vergissing onenigheid rondom Trumps personeel tijdens een militaire herdenking waarvoor Trump door nabestaanden uitgenodigd was [net als Kamala, maar die gaf geen gehoor] als campagnemateriaal in te zetten, en inmiddels is het nog maar zes dagen tot aan hun eerste live debat.

De vibe-based lezing van het GeenStijl Vibratiebureau: het online momentum dat Kamala vanaf haar kandidaatschap tot daags na de DNC-conventie opbouwde is daarna sterk afgenomen door haar gebrek aan beleidstoelichting en interviews. En ze gaat straks ondanks peilingen in haar voordeel met een vibrationele achterstand het debat in.