Tja, je geeft bommen aan Israël en dat is natuurlijk helemaal prima. Vooral doen. En achter Israël staan is natuurlijk ook alleen maar mooi. Maar dan kun je niet tegelijkertijd (lees: vlak erna) zeggen dat er geen slachtoffers mogen vallen in Gaza. Als je bommen geeft, accepteer de slachtoffers er dan gelijk bij. Want zonder slachtoffers heeft een bom geen enkel bestaansrecht.

Het is hetzelfde als wanneer je als biologische man in een busje middenin de zionistenhaat net buiten de democratische conventie een handje abortuspillen naar binnen schrokt om een punt te maken. Je maakt geen punt. Je bent niet zwanger. En je zult nooit zwanger worden.

Het is hetzelfde als onze protestknuffelende bestuurderselite die keer op keer blokkades van Extinction Rebellion verbiedt, maar de arrestanten niet vervolgt. Wat wil je nou, godverdomme?