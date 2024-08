Problemen in de poepchique Van Eeghenstraat in Amsterdam-Zuid, waar u over de Lamborghini's struikelt, uw minst favoriete BN'ers hun hondjes uitlaten en de vrij aanwezige huisjes voor vele nullen in de etalage hangen. Een boef neemt de zijspiegels van auto's mee - van een duur merk levert dat al gauw 1.000 euro+ op - en tuft met die dingen natuurlijk gauw naar Lee Touwen of Roemenenland. Bewoners hangen nu van die kevlar SLOTEN om hun zijspiegels (deze dingen) om te voorkomen dat ze gejat worden. Het is verdomme ook hinderlijk, wilde je om de hoek net je nieuwe Rolex Submariner gaan ophalen, moet je weer autospiegels bestellen. En wat doet de politie eigenlijk? "De politie doet helemaal niets. Die zeggen gewoon: 'Geen prioriteit, geen aandacht voor'. Of reageren überhaupt niet." Ah ja, Nederland, zo kennen we je weer.