Even kijken hoe het er aan toe gaat in de Verenigde Staten van Amerika! Donald Trump viert zijn nieuw gesloten alliantie met Elon Musk, die hem goed uitkwam aangezien running mate JD Vance niet aan lijkt te slaan (zelfs niet bij de trouwe achterban). Trump deelde in het kader van de Trump-Musk-hype bovenstaand AI-filmpje. Enerzijds kun je erom lachen, anderzijds kunnen het filmpje en de reacties erop tekenend zijn voor de positie waarin de Trump-campagne zich bevindt. Onze mening over schijtlollige boomerfilmpjes is inmiddels bekend, maar zelfs bij Thierry-fanboy Camille 'Scholtz' Meloen triggert het dansfilmpje de cringespier.

De campagne is alles behalve over, maar van de jubelstemming die er vlak na de moordaanslag op 13 juli rond Team Trump hing is nog maar heel weinig over. Alles lijkt te zijn ingezet op een harde strijd met Joe Biden, totdat Joe Biden ineens foetsie was. In een maand is alles veranderd en Trump lijkt erdoor uit het veld geslagen. Kijk de speeches, kijk de media-optredens. Zo scherp als de campagne tegen Biden was, zo vermoeid en radeloos oogt Trump nu. Het is halfbakken, repetitief en in de ergste gevallen CRINGE. Het is voor Trump te hopen dat hij zich herpakt voor de eerstvolgende belangrijke krachtmeting op 10 september.