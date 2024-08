De online vibes bereiken de peilingen, maar het is Nog Lang Niet Gelopen. En omdat je het uiteindelijk nooit weet, dan nu even naar de man die daar het beste in is, Nate Silver:

"Well, honestly, we don’t know — but we can give you our best probabilistic guess. (...) The Silver Bulletin polling averages are a little fancy. They adjust for whether polls are conducted among registered or likely voters, the presence or absence of RFK Jr., and house effects. They weight more reliable polls more heavily. And they use national polls to make inferences about state polls and vice versa."

Snappen we in principe niets van, maar in zijn model staat Harris landelijk dus op een kleine voorsprong met 44,8% voor Kamala en 44,1% voor Trump. Maar goed: "Needless to say, stranger things have happened than a candidate who was behind in the polls winning. And in America’s polarized political climate, most elections are close and a candidate is rarely out of the running."

Kan vriezen kan dooien maar nooit tegelijk!

UPDATE: Qua electoral college Trump nog altijd favoriet trouwens: "As of this afternoon’s model run, Harris’s odds had improved to 44.6 percent, as compared to 54.9 percent for Trump and a 0.5 percent chance of an Electoral College deadlock. It’s not exactly 50/50, but close enough that a poker player would call it a “flip”: Democrats have ace-king suited, and Republicans have pocket jacks."