10 september op ABC News staat. Harris tweet: "I hear that Donald Trump has finally committed to debating me on September 10. I look forward to it." Trump trutht: "#WheresKamala Repost" (?), "Kamala refuses to do interviews because her team realizes she is unable to answer questions, much like Biden was not able to answer questions, but for different reasons." en meer van zulks.

Onderstaand de peilingen waar het uiteindelijk niet om gaat, maar die uiteindelijk toch ook wel weer iets zeggen, namelijk het gemiddelde resultaat van alle Amerikaanse popular vote-peilingen. Op 30 juli stond Trump daarin nog gemiddeld 2% voor, inmiddels staat Harris 0,5% voor en dat is binnen 1 week (!) gebeurd.

Uiteindelijk gaat het, zoals Frank Luntz (champ) bovenstaand uitlegt, om de dit jaar zeven Swing States Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, North Carolina, Georgia, Arizona en Nevada. In het Electoral College staat Trump nog altijd voor.

De 'nationale temperatuur' lijkt echter wel te zijn dat Trump binnen een week degene is geworden die op achterstand geraakt is en zich terug zal moeten vechten. En in tegenstelling tot Trumps VP JD Vances eerste optredens zijn Harris' VP Tim Walz' eerste optredens een onmiskenbaar succes.