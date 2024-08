In Duitsland zijn vier aldaar woonachtige mannen opgepakt vanwege de dodelijke groepsmishandeling van een 23-jarige Somalische asielzoeker in Den Haag op 21 juli. In een eerder stadium zocht de politie nog naar acht "lichtgetinte verdachten tussen de 18 en de 35 jaar", later werd dat aantal verlaagd tot vier. En die lijken dus alle vier gepakt. "Het gaat om een man van 19 jaar, een man van 21 jaar en twee mannen van 23 jaar." Die wonen dus in Duitsland, gaan naar Den Haag, trappen daar ruzie en schoppen/slaan uiteindelijk een 23-jarige jongen dood. De politie is trouwens nog steeds op zoek naar getuigen en video's van de groepsmoord. Wat een tuig.