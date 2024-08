Remember when Ismail Haniyeh went on a rant on the need for dead Palestinian civilians to help spur on the war effort… "The blood of the women, children, and elderly...we are the ones who need this blood so it awakens within us the revolutionary spirit...” pic.twitter.com/4NXBqABbmY

Nou, wordt dat weer een "onschuldige luchtballet" (dixit brigade-generaal Han Bouwmeester) van 170 Shahed-drones, 30 kruisraketten en 120 ballistische raketten (waarvan minstens de helft faalde), zoals half april als reactie op Israëls liquidatie van zeven hoge IRGC-commandanten exact naast de Iraanse ambassade in Damascus?

Daarvan schoot de Israëlisch-Saoedisch-Jordaans-Amerikaans-Britse coalitie bijna elk projectiel uit de lucht, en het enige slachtoffer aan Israëlische zijde was een 10-jarig islamitisch bedoeïenenmeisje. Maar, dat had een heel ander verhaal geweest als die coalitie dat wonderwerk niet verrichtte.

Maar goed, in deze tweede ronde zeggen drie Iraanse officials na die complete beveligings-vernedering nu dus tegen de New York Times dat Ayatollah Khamenei het bevel tot een grootschalige wraakaanval heeft gegeven, maar:

"It is unclear how forcefully Iran will respond, and whether it will once again calibrate its attack to steer clear of escalation. Iranian military commanders are considering another combination attack of drones and missiles on military targets in the vicinity of Tel Aviv and Haifa, but would make a point of avoiding strikes on civilian targets. One option under consideration is a coordinated attack from Iran and other fronts where it has allied forces, including Yemen, Syria and Iraq, for maximum effect.

Mr. Khamenei, who has the last word on all state matters and is also the commander in chief of the armed forces, instructed military commanders from the Revolutionary Guards and the army to prepare plans for both an attack and a defense in the event that the war expands and Israel or the United States strike Iran."

Eigenlijk lijkt dit inderdaad de belangrijkste vraag: 'kalibreren' ze de aanval net als vorige keer weer op zo'n manier dat Israël voldoende tijd heeft om te reageren om daarmee een bredere escalatie te voorkomen, of ditmaal niet?

Haniyes begrafenisprocessie in Teheran is inmiddels gestart, zie video's hier en hier. Ook Hezbollahs #2 Fuad Shukr wordt vanavond in Beiroet begraven, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat Hezbollahs #1 Nasrallah daarbij in het openbaar aanwezig zal zijn - zie Shukrs grafkist alvast hier.