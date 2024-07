De Zwarte Cross: je houdt ervan, of je vindt het geweldig. Wij vinden het in ieder geval geweldig en Tom Staal ook, want die is er al jarenlang niet weg te slaan. Vanmiddag reeds al live via de stream, en nu nog eens extra met een heldere (en soms iets minder heldere) samenvatting van de sfeer op de eerste dag. Bent u nou zelf op de cross, dan kunt hierrr lezen waar u zometeen/morgen/overmorgen/zondag naartoe moet. Poah!