No More Nimby!

Kaart van de huidige F35-vliegbases (Volkel, Leeuwarden) en de beoogde nieuwe locaties, via de NOS. In het kader van Rutte → Navo, WOIII, de massaimmigratie van oorlogstuig en de omvliegvelding van Nederland is men naarstig op zoek naar meer meer meer locaties om F35's te stationeren. Zoals u ziet is De Rest van Nederland weer eens de sjaak en blijft De Randstad lekker buiten schot. Wel de lusten, niet de lasten, zo gaat het nou altijd in Dit Land. GeenStijl Ruimtelijke Ordening heeft drie prima locaties gevonden voor F35-vliegvelden. Kost niet duur & zo helpen we allemaal mee aan een veilig Nederland.