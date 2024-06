Grappig want heel vaak als er in de politiek sprake is van wangedrag, machtsmisbruik, kleineren van collega's en het ongevraagd delen van pornografisch materiaal is het iemand van D66. En ook in de gemeente Berkelland is het weer iemand van D66: Han Boer (D66) maakte zich schuldig aan wangedrag, machtsmisbruik, kleineren van collega's en het ongevraagd delen van pornografisch materiaal. Is aan het licht gekomen door een WOO van de krant van Bangalijst Bonenkamp, oud-voorlichter van D66 en 'bekend als o.m. architect van de drankroddel over Johan Remkes'. Soort broedermoord dus. Nogmaals de aantijgingen: "Het delen van pornografische en seksueel getinte foto’s en filmpjes. Zowel intern als extern. Seksueel getinte opmerkingen naar zowel mannen als vrouwen. Intimidaties gericht op machtsgebruik. Manipulatief gedrag. Collega’s kleineren in woord en gebaar." Van die D66'erige dingen die je helemaal wel verwacht bij D66, de partij (D66) van stalkende engbek Van Drimmelen (D66), de partij van MeToo (D66), de partij van integriteitskwesties (van D66), de partij van Smeertje Smeets (D66), de partij van Ploertje Ploertsma (D66), enz. enz.

Weerwoord Boer (D66) via zijn advocaat: "Hij legde een enorme drive en scoringsdrang aan de dag ten behoeve van de gemeente. Daarbij heeft hij veel gevraagd van zichzelf en medewerkers. Er is daarbij nooit sprake geweest van zaken als intimidatie, machtsmisbruik, manipulatie, kleineren, of eruit werken van medewerkers. Cliënt ontkent dat uitdrukkelijk." De seksueel getinte opmerkingen waren humor, uit een andere tijdgeest." En hij zal het nooooit meer doen.

Enfin, u kunt de naam Han Boer wel weer vergeten, maar voor uw veiligheid is het verstandig om de naam 'D66' te onthouden.