Volgens een samenvattende vertaling zijn dit Netanyahu's belangrijkste beweringen in zijn bovenstaande eerste langdurige verschijning in een Hebreeuwstalige tv-studio sinds 7 oktober:

- De "intense gevechtsfase" in Rafah wordt binnenkort beëindigd. Daarna wordt een deel van de troepen "ter verdediging" naar de Noordgrens met Hezbollah gestuurd.

- Hij is bereid tot een "gevechtspauze" om gijzelaars terug te krijgen, maar stelt dat de oorlog na een pauze sowieso hervat wordt omdat "we are obligated to continue the fighting after a pause in order to complete our goal of destroying Hamas. I’m not prepared to give up on that."

- Hij sluit de stichting van nieuwe burgernederzettingen in Gaza uit. Een aantal van zijn 'uiterst-rechtse' coalitiepartners zijn hier wel voorstander van. Maar volgens Netanyahu zijn "Nederzettingen niet realistisch en draagt het niet bij aan het behalen van de oorlogsdoelen."

- Wel zal Israël "in de voorzienbare toekomst" militaire controle behouden over de Gazastrook, tot een nieuwe Palestijnse civiele overheid gecreëerd is. Welke vorm die civiele overheid aan zal nemen is hem nog niet duidelijk: "We also want to create a civilian administration, if possible with local Palestinians” and regional backing “to manage humanitarian supply and later on civilian affairs in the Strip."

- Vijf maanden geleden zou de IDF hem benaderd hebben met een plan waarin "plaatselijke Palestijnse clans" Gaza zouden besturen. Nu heeft het leger hem "een nieuw plan gestuurd", maar om de slagingskans te vergroten wil hij niet ingaan op details.

Netanyahu gaf het interview tijdens hoogspanningen tussen zijn persoon/ambt, coalitiepartners, eigen krijgsmacht en IDF-hofleverancier Amerika. Laatstgenoemde beschuldigde hij er vorig week in een Engelstalige video van "wapenleveranties tegen te houden" en noemde deze video na kritiek alsnog "absoluut noodzakelijk".

Een anonieme Amerikaanse official heeft gisteren, in tegenstelling tot Amerikaanse woordvoerders vorige week, inhoudelijk gereageerd op Netanyahu's aantijging. Wat blijkt volgens die lezing? Er worden geen leveranties tegengehouden, maar Amerika is wel gestopt met de "fast-tracking" waarmee vertragende bureaucratische handelingen tijdens de eerste maanden van de oorlog werden omzeild. "In recent months, the US resumed its normal procedures for weapons transfers, including various Congressional authorizations." Een Israëlische official volhardt op zijn beurt dat "the return to the pre-war pace of US weapons shipments has not impacted the IDF’s operational capacity in Gaza or Lebanon."