Het is een fenomeen dat in de seksuologie edging wordt genoemd. Dat je bijna krijgt wat je wil, maar dat dit op het laatste moment steeds nog even wordt ontzegd. Dat is een beetje van Geert Wilders vandaag met ons deed. Ze zijn eruit maar behalve dat ze eruit zijn weten eigenlijk nog helemaal niets. Welja, Mona Keijzer wordt waarschijnlijk minister van Binnenlandse Zaken en 1 van de 4 vicepremiers. Dick Schoof is de beoogd premier en verder worden de namen genoemd van Gidi Markuszower op Asiel en Migratie, Sophie Hermans (VVD) op Energietransitie (?, red.), Eddy van Hijum (NSC) op Sociale Zaken, Eelco Heinen (VVD) op Financiën en Caspar Veldkamp (NSC) op Defensie. Overige verdeling van de ministeries zonder genoemde naam hierrr. Dit alles gonst weliswaar door de Haagse gangen, maar de poppetjes zelf besloten toch vooral om hun bek te houden tegen Tom Staal.