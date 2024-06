Las u gisteravond al in in de kleine zwarte lettertjes , maar nu dus in grootroze

Frans, van harte met deze definitieve monsterzege van 8 zetels (-1) verdeeld over twee EP-fracties, ben je toch niet voor niets uit Brussel teruggekomen. Wilders kreeg er in de Ipsos exitpoll afgelopen donderdag nog 7, maar dat is toch naar beneden afgerond tot 6 (+5); een even getal zonder bijbelzondenbijklank en daarmee een esthetische en morele overwinning. Ook VOLT gaat uiteindelijk en tot enige verrassing toch van 0 naar 2 zetels, knap werk Op1!

Grootste verliezer is het FvD dat van 4 naar 0 ging en het is elke dag opnieuw heel spannend wiens schuld dat volgens Thierry is maar het begint met de j het is niet Jodokus Kwak.

Frankrijk dan, want daar won Le Pens LUITENANT Jordan Bardella maar liefst 31,5% van de stemmen, en dat was voor Macron reden genoeg eind juni nieuwe parlementsverkiezingen. Hij blijft wel 'gewoon' president t/m het einde van zijn termijn in 2027. De 'Oostenrijkse PVV' FPÖ won aldaar met 25,7% nipt, Meloni won Italië.

Alle Nederlandse kiesdata hier op interactieve kaartjes, de Europese daar.