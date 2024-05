Okay, ten eerste. Israël evacueerde begin mei in vijf dagen 300.000 burgers uit Rafah en vier dagen geleden stond die teller volgens de VN al op 800.000. Israël zelf zegt dat het er "ruim 900.000" zijn, maar dat heeft de VN nog niet bevestigd. Het totale aantal burgers en vluchtelingen in Rafah stond voor de evacuaties op zo'n 1,3 miljoen.

Naast dat de evacuaties zoals beloofd lijken te verlopen, sluit het net ook steeds strakker om Hamas' laatste brigades te Rafah.

Gisteren kondigde de IDF aan dat een gecombineerde luchtmacht/Shin Bet-operatie Hamas' vice-commandant Nationale Veiligheid Diaa al-Din al-Sharafa heeft gedood. Hij zou verantwoordelijk zijn geweest voor Gaza's "grensbewaking" en de IDF claimt dat zijn eenheden Gazaanse burgers zouden hebben verhinderd gevechtszones te ontvluchten.

Ook gaat het hardnekkige gerucht dat deze serie aan bunker busters op Rafah gisteren Hamas' bevelhebber te Rafah Mohammad Shabana aan het ontvangende eind had.

Dat is op moment van schrijven echter nog niet bevestigd, maar het zou bepaald een tegenslag zijn voor Hamas' laatste eenheden die sowieso nergens heen kunnen, behalve door zich voor te doen als vluchtelingen en mee evacueren naar die humanitaire zones.