Als zodanig al een vreemd arrestatiebevel, een nog vreemdere video van ICC-hoofdaanklager Karim Ahmad Kahn (achtergrond), en die twee helper whiteys op de achtergrond maken het wel af. Geen zin om het op te zoeken wie dat zijn, maar het zijn in ieder geval niet de twee andere hoofdaanklagers, want dat zijn Nazhat Shameem Khan (achtergrond) en Mame Mandiaye Niang (achtergrond).

Hoe dan ook erg ruimtelijk van de ICC-aanklagers dat ze naast een arrestatiebevel voor Netanyahu en z'n MinDef Yoav Gallant voor de vorm ook een arrestatiebevel afkondigen voor Hamas-leiders Yahya Sinwar, Mohammed Deif en Ismail Haniya.

Tegen beide 'delegaties' geldt een verdenking van verantwoordelijkheid voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Opmerkelijk, de lijst van aanklachten tegen Hamas is een stuk langer en ernstiger en noemt onder andere: "Extermination as a crime against humanity", "Taking hostages as a war crime", "Rape and other acts of sexual violence as crimes against humanity" en "Torture as a crime against humanity".

Tegen Israël luidt de aanklacht onder meer: "Starvation of civilians as a method of warfare", "Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health", "Intentionally directing attacks against a civilian population as a war crime", "Extermination and/or murder including in the context of deaths caused by starvation" en "Other inhumane acts as crimes against humanity".

Het is allemaal verspilde moeite voor het in stand houden van de illusie van een internationale rechtsorde. Want Netanyahu en Gallant gaan nooit gearresteerd of uitgeleverd worden en het lot van genoemde Hamas-leiders is óf berechting in Israël of liquidatie door Israël.