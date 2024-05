Het was een drukke dag in Den Haag. In Nieuwspoort kreeg Spartacus niet de Pim Fortuyn Prijs (maar Natascha van Weezel wel, gefeliciteerd Natascha), in de Tweede Kamer werd gedebatteerd en in de wandelgangen rende Tom Staal zich rot. Dat leverde maar liefst drie video's op (nieuwste bovenaan, rest hieronder) en tevens ook daarnaast nog een hoop door uw liveblogger van dienst B. Paternotte geselecteerd bonusmateriaal (met onderaan een speciale verrassing). Veel kijkplezier. Of u kijkt lekker ergens ander naar (zoals Diederik Samsom). Oant moarn.