Wat een toeval weer. Op de dag dat wij door de jaarlijkse antisemitismemonitor van het CIDI scrollden, zagen we weer schreeuwers in het huis van de democratie. We hadden ze wel even willen vragen hoeveel ruimte er in hun paradijs is voor goochelaars en andere types, maar ja, het praat zo lastig als je wordt weggevoerd door een beveiliger. Dus toog Tom toch maar weer naar de premier Twitteraar van alle Nederlanders om te vragen of in het kabinet Komt Er Nog Wat Van I iets gedaan gaat worden aan dat schorriemorrie.