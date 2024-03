U was natuurlijk bang dat Rusland alle aandacht zou pakken en dat ons polderlandje niet meer zou meespelen op het internationale terreurtoneel. Maar wees niet bevreesd: we zijn er nog. Zonder Nederlandse slachtoffers was het voor de media wat moeilijker om het bloedbad in Moskou een lokaal tintje te geven, maar gelukkig hebben de terreurtokkies (sorry Tokkies, red.) van Islamic State Khorasan Province (ISKP) die waarschijnlijk achter de aanslag zaten een speciale haat voor onze poldermolennatie. "Terreurorganisatie IS-K die de aanslag in het theater in Moskou claimt, had het al eerder op Nederland gemunt, stelt justitie. Twee keer zou Nederland vorig jaar zijn ontsnapt aan een aanslag van deze terreurbeweging", zo schrijft de NRC. Iets met verbrande korans dat ons samen met Denemarken en Zweden extra in de kijker speelde bij groepen hardnekkige haatbaarden. Daar waarschuwde onze Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid afgelopen december nog expliciet voor, wat ongetwijfeld mede werd ingegeven door de arrestatie van twee ISKP-leden in ons eigen Brabant afgelopen zomer. Daarnaast wisten de Turken vorig jaar aanslagen van ISKP op de Nederlandse en Zweedse ambassades in Istanboel te voorkomen. Als het om terreurdreigingen gaat, speelt dit kleine landje internationaal gezien mee met de grote jongens. Gefeliciteerd Nederland, we horen er nog bij!

Instant update: Turkije houdt grote schoonmaak.