Een genocide herdenken tijdens de oproep exact die genocide te herstarten. Het kan in Amsterdam. Volgens de burgemeester waren er geen strafbare uitspraken gedaan. “From the river to the sea” is een oproep tot uitroeien van het Joodse Volk. Een oproep tot geweld. Opruiing. Een uitspraak die in Duitsland strafbaar is. Er werd nog meer gezelligs geroepen, ze hebben het allemaal niet gehoord.

Deze “demonstratie” bij het Holocaust Museum geeft inzicht. Het zal voor sommigen de ogen openen dat elke vorm van respect of tolerantie verdwenen is. Niet alleen richting Joden, maar ook richting politieagenten, journalisten en andere minderheden. Je ziet de haat, numerieke overmacht, intimidatie, vlagvertoon en de beklimming van een politiebusje. Puur machtsvertoon.

Het lijkt wel alsof de driehoek artikelen 143, 144, 145 en 146 van strafrecht vergeten zijn. Verstoren van openbare vergaderingen, godsdienstige, levensbeschouwelijke of lijkplechtigheden zijn allemaal strafbaar, ongeacht de inhoud van het gedruis, intimidatie en dreiging tot geweld. Deze opening was een openbare vergadering met een religieuze inslag, waar we ook de laatste eer bewijzen.

We hebben helaas nog veel nuttige idioten die alles goedpraten. Soms doen ze een speldje op met een rode hand als steunbetuiging op de Oscar-uitreiking. Ze vergeten dat die kleur komt van het bloed van jonge gelynchte soldaten die op de Westbank verdwaald waren. Zulke onnozelheid samen met de meest goede bedoelingen houden mensen geobsedeerd met falende oplossingsstrategieën.