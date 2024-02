Gefeliciteerd allemaal! Vannacht hebben 2032 asielzoekers overnacht in Ter Apel, dat zijn er 32 meer dan 2000 en dat betekent KASSA voor gemeente Westerwolde. Die krijgt namelijk 15.000 euro van het COA, en het COA krijgt het weer van u, dus vanaf vandaag is heel Nederland hoofdsponsor van Ter Apel. Hopelijk kan de gemeente het geld gebruiken voor een nieuwe klaverjastafel, mooie prullenbakken en/of prestigeprojecten zoals, we noemen maar wat, een politiebureau. Of misschien een een nieuwe camera voor de burgerwacht. 15.000 euro hee. Per dág!