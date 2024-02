Volgens de altijd betrouwbare Libanese nieuwssite Al Mayadeen, die het woord Israël consequent tussen aanhalingstekens schrijft (heel "normaal", red.), heeft de regering van Nicaragua stappen gezet om Duitsland (oh), het Verenigd Koninrijk (hmm), Canada (gaap) en Nederland (WAT WAT WAT WAT WAT) voor het Internationaal Gerechtshof (bekend van internet) te slepen. "The executive authority in Nicaragua published an official statement in which it revealed that it warned the governments of said Western powers that they might be jointly complicit in the "flagrant and systemic violations" of the Convention on Prevention and Punishment of the Crime of Genocide and international humanitarian law in the Gaza Strip." Tiefstraal gauw een end op Nicaragua en ga lekker knikkeren met Michiel Servaes van Oxfam Novib en al die andere Nederlandhaters die de hele tijd het woord krijgen bij die smeerkezen van BNNVARA om op hoge toon te eisen dat Nederland geen wapenonderdelen meer mag leveren aan Israël. En stop onmiddellijk met het internationaal recht misbruiken om wat al dan niet antisemitische binnenlandse politieke puntjes e scoren door een paar landen die lekker ver weg liggen te dreigen met een stap waar verder geen Gazaan of Israëli ook maar ene ster mee opschiet, maar die alleen een paar onderwerkte juristen een paar nieuwe papierstapels oplevert. Of, met andere woorden...