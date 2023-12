Sheynnis Palacios (23) werd onlangs gekroond tot Miss Universe, de mooiste van Nicaragua is nu ook de mooiste van het universum. Mooie reclame voor het land tot het regime ontdekte dat Palacios in het verleden had gedemonstreerd tegen de extreemlinkse president Daniel Ortega. Zoals dat gaat in dictaturen willen de autoriteiten sinds dit weekeinde de organisator van de landelijke Miss-verkiezing Karen Celebertti oppakken. Ze wordt ervan verdacht de schoonheidswedstrijden te manipuleren zodat kritische schones als Palacios winnen, dit alles met het doel de regering omver te werpen. Ingewikkeld complot maar ja, Midden-Amerika enzo. Palacios laten ze vooralsnog met rust maar ze is natuurlijk altijd welkom qua politiek asiel hadden we zo bedacht. Ze wil zich onder meer inzetten voor de geestelijke gezondheid van jongeren én de loonkloof tussen mannen en vrouwen dichten, zegt ze dus dat zit ook goed.