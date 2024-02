GERARD JOLING! Iedereen maar denken dat De Geer op zondagavond artiesteneuroos aan het harken is in Het Schnabbel Circuit a 7500 eypo voor een optreden van 20 minuten, welnee - hij zit gewoon op de bank met een sjardoneetje naar blanke bejaarden met ouwe zoldermeuk te kijken. En dat vinden ze bij Het Spoorboekje van de NPO dan weer FANTASTISCH! Kortom: morgen wordt er op het Mediapark weer iemand afgesnauwd, over tafel getrokken, bij de keel gegrepen en naar de grond gewerkt met een wortel van 23 centimeter want ja weet je, die JOLING is van de PVV & voor je het weet staat Wilders op VIJFTIG ZETELS - oh dat staat-ie al. Enfin, veel plezier met de antieke stoelklok & oant moarn.