Mensen praten altijd wel over de VVD'ers, terwijl die BBB'ers dat waren ook geen lieverdjes hoor. In de Tweede Kamer duurde het héél erg lang voordat Caroline van der Plas tegen de Dwangwet was terwijl VVD, PVV en JA21 hun keuze allang hadden gemaakt. Toen het op de Eerste Kamer aankwam kraaide de haan zichzelf schor: in de senaat wilde BBB de wet eerst niet controversieel verklaren en meermaals (tot en met dinsdag nog) waren de BBB-senatoren onduidelijk over wat ze wilden. En toen draaide de VVD en nu zitten we ermee. Maar goed, Lientje zegt het dus dan is het zo: BBB gaat maandag in de senaat unaniem tégen de Dwangwet stemmen. Too little, too late.