Dwangwetdag II in de senaat, Eric van der Burg mag de vragen van gisteren beantwoorden. Tussenstand tot nu toe: BBB en VVD zijn de zwakke broeders. Bij de liberalen is dat geen verrassing want veel oud-bestuurders in de fractie die weleens voor kunnen gaan stemmen, bij BBB komt het ook niet onverwacht maar wel ongelukkig. Vorig jaar bleek al dat de partij problematisch oogt qua Dwangwet, Arie Griffioen bevestigde dat gisteren door te zeggen dat de stevige woorden van Caroline van der Plas in zijn Eerste Kamerfractie weinig waard zijn. Geert Wilders zal zich ondertussen tijdens de formatieonderhandelingen ook achter de oren krabben over de BBBetrouwbaarheid van de grootste partij in de senaat (aan PVV en JA21 zal het niet liggen). Volgende week echt spannend want stempen maar voor vandaag eerst de Eerste Kamer Ericstream HIER.