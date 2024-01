En dat was het dan. Amsterdam gooit definitief de handdoek in de ring. De criminelen hebben gewonnen. Vorige week nog letterlijk op de A10, en nu ook dus in Amsterdam-Zuid. De politie geeft de pijp aan maarten, gooien het dienstbijltje erbij neer. Wat ooit De Sterke Arm der Wet was, is nu een slappe laffe zak hooi die vanaf instagram burotoetsenbordjes HOU JE VEILIG propageren ipv Gespuis & Tuigh van de Richel van de straat te knuppelen, taseren, knallen. In plaats van die gehele Top600 (en hun 6000 criminele tiefusniffo's) een schop onder hun criminele gangsterhol (hier dat Volkskrant-artikel van Spartacus - red) te geven, mag Amsterdam-Zuid (superduur) het doen met een lijstje fukking survival tips voor de eigen wijk. "REIS IN GROEPEN, VOORAL 'S AVONDS" WTF. Wat is er gebeurd dat we dit land geworden zijn? Bas Heijne Boekenpakket voor de goede inzender. (HT:/ AT5)