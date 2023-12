Uitermate interessante ontwikkeling in de oorlog tussen Israël en Hamas. Tussen het slopen van Gaza door worden er natuurlijk legio strijders en bevelhebbers van Hamas uit het leven gehaald en plots is de joker in het kaartspel ook weer in beeld. Mohammed Deif. Nom de guerre van Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, ook bekend als Abu Khaled, leider van de militaire tak van Hamas. Architect van veel ellende en meerdere aanslagen, zoals de busaanslagen in Jeruzalem in 1996. De Mossad en de IDF zitten al jaren achter 'm aan en kwamen dichtbij, maar te pakken kregen ze hem nooit. Deif zou verlamd zijn geraakt, en een arm en een oog missen - niet voor niets wordt hij 'de kat met negen levens' genoemd. Wat bijdraagt aan de mystiek rond dit figuur: er zijn slechts vier foto's bekend van zijn persoon. De linkerfoto boven het topic, dan nog deze, een foto van hem in keffiyeh en een foto van zijn schaduw. Groot was de verbazing toen de IDF in Gaza beeldmateriaal confisqueerde waarop Deif te zien zou zijn. Inderdaad minus een oog, maar gewoon met zijn twee armen, en ook niet verlamd: op de beelden zou te zien zijn dat hij met zijn bodyguards een tunnel betrad in de wijk Jabaliya in Gaza-Stad. Welnu, Israëlische media hebben nu plots een NIEUWE FOTO van Deif gepubliceerd. Hoe ze aan die foto komen is niet helemaal duidelijk, maar ook deze afbeelding zou door IDF-troepen gevonden zijn tussen documenten in Gaza. Voor het eerst in twintig jaar weer een foto: kunnen we dat optimistisch bestempelen als 'het net sluit zich'?

In ander nieuws heeft de NOS die bizarre update in het liveblog nog steeds niet gerectificeerd. De NOS kalkte doodleuk dat bloedsprookje van 'de Palestijnse autoriteiten in Gaza' over dat Israël organen geroofd zou hebben uit de lichamen van tachtig Palestijnen. Zonder het toevoegen van enige vorm van journalistiek, een antisemitische trope overnemen van een terroristische organisatie, en daarmee het Nederlandse volk voeden: dat is gevaarlijk, lui en journalistiek laakbaar. Maar ja, antisemitisme bij de NOS, wie had dat nou eigenlijk verwacht? Helemaal IEDEREEN. Later meer!