Wat nou zo mooi is aan Rotterdam? Dat je zonder gedoe van plekje A aan de ene kant van het water naar plekje B aan de andere kant van het water kan komen. Zoals dat eigenlijk mogelijk is in iedere stad ter wereld. Behalve dan in Amsterdam. Want terwijl Rotterdam met de 'niet lullen maar poetsen'-mentaliteit een klap heeft gegeven op de komst van een derde stadsbrug, staan ze in Amsterdam-Noord massaal te dringen en tijd te verklooien voor pontjes die ze eventueel naar de andere kant brengen - als ze zich er 's ochtends op weten te ellebogen. In de tijd dat Rotterdam DRIE BRUGGEN bouwde, verschenen er in Amsterdam 912.283.100 plannen. Vergaderde de gemeenteraad 242.424.578.123.767.666 keer. Verschenen er een miljoen artikelen in Het Parool en een miljoen items op AT5. Werden er tig bureaus ingehuurd om allerlei plannen te onderzoeken. Kwam een of andere Belg met allemaal adviezen en raden en voorstellen. Hadden ze de pik van de cruiselobby heel diep in de bek. Gingen ze nadenken over hallucinant domme bewonershatende stinkplannen als een kabelbaan. Eén keer leuk, voor toeristen, daarna gaat niemand meer in zo'n pisgondel zitten en profiteren alleen de Rabobank, VolkerWessels en die bijna 100-jarige D66-fantast ervan. Amsterdam bedacht een rattenlijn onder het water door. Een schommelpont. Een amusementenhal onder het IJ door. Eerst maar even de Ring A10 in Zuid ondertunnelen, want al die GroenLinksers in de gemeenteraad wonen in hun mooie huisjes rond de grachten, die komen toch nooit in Noord. Eerst maar even een hoerenkast plaatsen. Eerst maar even de Noord-Zuidlijn doortrekken naar Hoofddorp. Het is echt NIET te geloven hoe honderdduizenden Amsterdammers nu al jaren in de bek gepist worden door laffe bestuurders, politieke vacuüms, wegkijken en complete lethargie, terwijl ze in Rotterdam gewoon de schouders onder een project zetten en dingen gaan DOEN. Het is maar goed dat Amsterdam geen voetbalploeg heeft want dan zouden ze nog verliezen van amateurs.