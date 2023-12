Ziet u wel dat zo'n gesprekje met GeenStijl wonderen kan doen? In Amsterdam laten ze tegenwoordig zien dat ze ook kunnen LUISTEREN naar de mensen. Goed, het is misschien nog maar één dagje, maar niets is zo permanent als een tijdelijke overheidsmaatregel. Amsterdam zet op 21 juni bijna de complete A10 af om het 750-jarig bestaan van de stad te vieren. "Op zaterdag 21 juni 2025 zal een groot feest plaatsvinden op de Ring van Amsterdam, autoweg A10. Vijftien van de in totaal tweeëndertig kilometer lange ringweg zullen vrij toegankelijk zijn voor de belangstellenden. Het moet een feestdag worden met ‘muziek, sport, theater, dans en meer.’" Muziek, sport, theater, voor ons part gaan ze de hele dag (Amsterdams) klaverjassen, zolang die binnenstad maar afgesloten blijft. Zo zijn we namelijk weer een stap dichterbij het Grote GeenStijl Plan om de Rest van Nederland te bevrijden. Bij de A10 begint de victorie!