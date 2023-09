Rosanne zit niet meer op Twitter.

Ergens in december vorig jaar had ik genoeg van Twitter. Elon Musk had net lukraak zeven journalisten van het platform gegooid omdat ze data van zijn privévliegtuig hadden gedeeld. Daarnaast was hij rücksichtslos begonnen met snoeien in de afdeling ‘trust & safety’, en deed hij mee aan het ophitsen van de online knokploegen tegen de voormalige baas van de afdeling, waardoor de beste man niet meer veilig thuis kon wonen. Intussen ontplofte de haat op het medium.

Het is behoorlijk klassiek despotengedrag. Ik besloot dat ik er niet meer actief aan wilde bijdragen, downloadde mijn archief en sloot mijn account. En steeds weer krijg ik bevestigd dat het de juiste keuze was. Deze week bleek dat Twitter links naar media als The New York Times en Reuters met een paar seconden vertraagt. Reden: Musk vindt ze stom. De Tesla-visionair, die grootse bedrijven lanceerde en hele industrieën op zijn kop zette, verlaagt zich er steeds weer toe zijn nieuwste speelgoedje in te zetten om persoonlijke vetes uit te vechten. Ik weiger hier dan ook ‘X, voorheen Twitter’ te schrijven, zoals wel gebruikelijk is, ook in deze krant. Ik weiger mee te gaan in Musks infantiele spelletjes.