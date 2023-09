Nou dát was gezellig. Onno Aerden stond zijn toegangspas nog te cheffen en toen werd-ie alweer buitengekieperd als woordvoerder van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, Nieuw Sociaal Contract. Had een andere partij 'gezwel' genoemd. Foutje bedankt natuurlijk, GroenLinks deed het zelfs met een aanrander als woordvoerder. Maar ja, leuk is het natuurlijk niet. Tom Staal was er als de kippen bij voor een reactie van de baas zelf.