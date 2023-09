Ik ben al die woordvoerders ook kotsbeu. Ik wil de mens terugzien in leiderschapskwaliteiten. Dan kan ik een goede afweging maken of de politieke mens in de partij mij aanspreekt en of ik dit waardeer met mijn stem. Je mag alle professionals inhuren 'to get the job done', maar het woordvoeren doe je zelf!