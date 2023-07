Die engerd is een symptoom van een decadente, verworden politiek, een etterende puist op een huid die al lang niet meer gezond is.

Maar die Sophie Hermans, die is niet zomaar symptoomdrager maar een van de ziekteverwekkers, grootgebracht in een laboratorium vol giftige kweekjes, opgegroeid tussen de brouwsels en zalfjes die bedoeld zijn om ziek te maken.

Kijk naar de taal, met name de lichaamstaal van dat mens en aanschouw de gram, de ingehouden woede, de verongelijktheid, de verontwaardiging. Vooral dat laatste is tekenend, die constante houding van verongelijkt zijn, van vinden dat haar kwaad wordt aangedaan, dat ze belaagd wordt, onheus bejegend. Is haar houding ook constant in de Tweede Kamer. Alsof de hele wereld om haar heen niets anders wil dan haar aan het kruis slaan, terwijls zij er toch alles aan doet om de mensheid te redden.

Ze snakt ook steeds naar adem, die Sophie, lijkt te weinig zuurstof in te nemen, lijkt te stikken in een ruimte die voor alle anderen om haar heen méér is dan een dafe space, een zuurstofrijke omgeving, goed op temperatuur, veilig en vertrouwd, aangenaam. Maar niet voor Sophie. Die hijgt en slikt en snakt en maakt steeds de indrulk weg te willen vluchten of weg te willen kruipen in een hoekje omdat het haar allemaal zo naar de keel grijpt.

En dan zie je waar het allemaal op neerkomt, het is het grote verwijt, dat is wat haar is aangeleerd, het grote verwijt. Ze is er niet om de burger te dienen, om dienstbaar te zijn, om te luisteren, om noden te lenigen, welnee, ze is er om de burger verwijten te maken dat-ie zich niet gedraagt, dat-ie te dichtbij komt, dat-ie vraagt, dat-ie eist, dat-ie niet dankbaar is, dat-ie niet buigt, knielt, dat-ie geen deemoed toont.

Rutte was dat soort van irritant zuigende reportertjes gemakkelijk de baas, gewoon omdat hij een heel ander karakter heeft dan Sophie. Hij komt uit hetzelfde laboratorium maar kijkt neer op iedereen, ziet elke burger als beïnvloedbaar, kneedbaar, manipuleerbaar, zoals een psychopaat zijn omgeving ziet als middel tot doel. Rutte gebruikt het gif om te doden, om uit te schakelen, om uit de weg te ruimen. Sophie is anders. Hetzelfde gif vloeit door haar aderen, maar ze is niet sterk genoeg, wordt er zelf door bevangen, bouwt geen immuniteit op, en dat leidt tot onzekerheid, angst en agressie.

Sophie lijdt, aan zichzelf. Aan Sophie zie je hoe verziekt de politiek is.