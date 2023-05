Was er toestemming gevraagd voor een toch wel wat opruiende bijeenkomst in de open lucht, in het publieke domein? Sinds wanneer mag je gratis parkeren op het Leidseplein? Oorlogstuig bewieroken, is dat het nieuwe normaal? Moet Halsema geen drugsblowers beboeten? Zijn er verkiezingen in aantocht? Hoeveel subsidie krijgt die Balie en hoeveel vangt die overgewaardeerde Albrecht? Had er ook een Russische demonstratie mogen plaatsvinden. Is dit nu het Vrije Woord? Wanneer neemt Albrecht dienst aan het front, of krijgen burgemeesterzoontjes met pistoolervaring voorrang? Zomaar wat vragen, waar blijven de antwoorden? Misschien in het debathuis De Zwjger, ook al zo'n tempel van verdraagzaamheid. Van de Balie komt het niet meer, zoveel is duidelijk.