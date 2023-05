Ook dom ondernemen als je de beginselen van brandveiligheid niet meeneemt, was perfect ding geweest als museum achtig iets of paintball/lasergamen.

Als die vergunning dan rond is kun je beetje afwijken.

Daar lagen toen ook de uitwassen van deugd, twee schepen de Otopan en Sandrien, in beslag genomen door scheepvaart inspectie want onveilig.

Bemanning maanden (of meer) vast en ook die betalen een groot bedrag om ervaring op te doen in de scheepvaart, dus had dat ding weg laten varen en nooit meer terug laten komen.

Heb toen op de Sandrien een rondleiding gekregen, omdat ze niet op zee konden spoelen waren alle leidingen met gestolde suikermelasse verstopt.

Bij het (enorme, echt mooi) motorblok lekte een bevestigingsbout en ze moesten dag en nacht pompen om niet te zinken, als dat wel was gebeurd was alle stookolie in de haven gekomen, lijkt wel of ze dat nooit hebben beseft.

Dus als je zo een oud lor in beslag neemt dan ga je het niet winnen van de rederij, ding is rond de vijf miljoen dollar aan ijzer waard maar dan moet ie eerst naar Alang.

Kortom weer de belastingbetaler die het deugen mag betalen.

Toen met veel tamtam en geld kan niet op naar Turkije voor sloop (gedeelte asbest lag op dek) maar Turken natuurlijk weer extra onderhandelen (zeiken, pushen, klem zetten, oneervol Ferengi handboek alle regels volgen) en schip weigeren.

